Mercado S/A - Custo alto do frete atrapalha e-commerce

O custo elevado do frete é um dos principais entraves para a melhoria do ambiente de negócios do país. No e-commerce, ele representa um tremendo estorvo. Segundo o Estudo de Propensão ao Consumo da SAP de 2018, o preço do frete é responsável por 70% do abandono de carrinho. Na hora de finalizar a compra, o serviço pode representar até 40% do valor total e variar 400% de uma loja para outra. Também não há qualquer similaridade de preços entre os estados, o que costuma deixar os consumidores desnorteados. Outro estudo, desta vez realizado pelo Reduza Fretes, ferramenta que compara os valores praticados pelas empresas, constatou variação de 151% entre as lojas durante a Black Friday. Em Roraima, segundo informações de Neto Gonçalves, sócio do Reduza, o custo do frete representou 28,9% do preço final do produto, o percentual mais alto entre os lugares pesquisados Em São Paulo, foi de 7,1%. Para efeito de comparação: em alguns estados americanos, o índice não chega a 3%.





70%



dos brasileiros com mais de 10 anos acessam a internet, segundo dados do IBGE. Em apenas um ano, 10 milhões de novos usuários passaram a navegar na rede mundial – o equivalente à população inteira de um país como Portugal. Números como esses revelam o tremendo potencial econômico do Brasil.



Ambev entra no mercado da maconha



O surgimento de produtos derivados de maconha parece ser um fenômeno irreversível. Ontem, a Ambev, maior fabricante de cerveja do mundo, anunciou uma parceria com a canadense Tilray, empresa de produção e distribuição de maconha, para o desenvolvimento de bebidas feitas a partir de substâncias da erva. O acordo resultará em investimentos de pelo menos US$ 100 milhões para a criação de uma bebida sem teor alcoólico.



Jovens brasileiros desbravam a Coreia do Sul



A Coreia do Sul está se tornando um destino procurado por estudantes brasileiros. Pelas contas da World Study, rede de agências de intercâmbio, a procura por esse destino cresceu 120% em 2018 na comparação com 2017. “A Coreia do Sul é um país em franco desenvolvimento, tanto em tecnologia quanto em infraestrutura”, diz Thiago España, presidente da World Study. “Além da cultura pop, que tem se disseminado entre os jovens brasileiros, o país é um destino que se tornou referência em intercâmbio.”



Com bilhete aéreo caro, empresas rodoviárias faturam



A compra on-line de passagens de ônibus para os feriados de Natal e ano-novo cresceu 60% se comparada com o mesmo período de 2017, conforme levantamento da Clickbus, plataforma de vendas on-line de passagens rodoviárias. Segundo a empresa, o aumento é resultado do encarecimento dos bilhetes aéreos neste ano, com a cobrança da bagagem despachada. Os destinos mais buscados pelos brasileiros foram Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo.



RAPIDINHAS



» Em meio ao acirramento da disputa entre bandeiras de cartões, bancos e fintechs, a American Express decidiu ampliar seus investimentos. Nesta semana, a bandeira firmou parceria com a Adyen, plataforma de e-commerce, e com a SafraPay, meio de pagamento eletrônico da rede Safra. O objetivo é expandir a presença no Brasil.



» Para ampliar o mercado de compartilhamento de carros, a plataforma Moobie fechou uma parceria com a seguradora americana Liberty. O objetivo é oferecer uma nova apólice para os veículos disponíveis no aplicativo. Dessa forma, a Liberty ingressa no mercado brasileiro de compartilhamento de carros.



» O grupo dinamarquês Ramboll, um dos maiores do mundo em engenharia, comprou a operação global da consultoria americana OBG. Com o negócio, a Ramboll incorpora 2 mil especialistas nos Estados Unidos e contabiliza um efetivo de 15 mil mundialmente. A aquisição também acrescenta à companhia uma nova unidade de negócios no Brasil.



» Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha mostra como tradições populares têm forte apelo econômico. Segundo a entidade, a vaquejada, bastante difundida no Nordeste e em estados como Minas Gerais e Goiás, gera mais de 700 mil empregos diretos e indiretos.