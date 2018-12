Demanda por voos internacionais aumenta 19,32% em novembro, diz Abear

A demanda por voos internacionais (RPK) apresentou alta de 19,32% em novembro na comparação anual, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reuniu dados de Avianca, Azul, Latam e Gol. Juntas, essas empresas abrangem cerca de 30% desse mercado.



A oferta internacional (ASK), por sua vez, cresceu 20,66% na mesma base de comparação, fazendo com que a taxa de ocupação dos voos internacionais diminuísse 0,91 ponto porcentual (p.p.) no mês, para 81,51%.



Ao todo, foram transportados 748 mil passageiros entre o Brasil e o exterior em novembro, volume 9,17% maior do que o verificado um ano antes. No conjunto das empresas brasileiras que operam rotas internacionais, a Latam respondeu por 68,20% no mês passado, seguida por Azul (11,97%), Gol (11,78%) e Avianca (8,05%).



Em nota, a Abear destaca que suas associadas têm tido "excelentes" resultados no mercado internacional ao longo deste ano. Conforme a entidade, as estatísticas recentes de oferta, demanda e quantidade de passageiros transportados são as melhores vistas em um mês de novembro em valores absolutos.



Assim, nos primeiros onze meses de 2018, a demanda por transporte aéreo internacional cresceu 16,03% em comparação com o mesmo período de 2017, enquanto a oferta subiu 19,70%. Por sua vez, o fator de aproveitamento atingiu 82,37%.



Cargas



O transporte aéreo de carga pelas associadas da Abear movimentou 24,5 mil toneladas em rotas internacionais em novembro, 24,89% acima do verificado em igual mês de 2017. No acumulado do ano, foram 257 mil toneladas de carga transportadas para fora do País (+26,60% no comparativo anual).