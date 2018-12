Ministro concederá entrevista para anunciar Caged e revisão em registro sindical

O ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, concede entrevista coletiva nesta quinta-feira, 20, às 16h15 para anunciar os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de novembro de 2018. O ministro também falará sobre os primeiros processos de revisão em registros sindicais, de acordo com o comunicado.



A revisão é resultado de "correição" instalada pelo Ministério do Trabalho como desdobramento da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, que apura irregularidades nesses registros.



Em relação aos dados do Caged, levantamento do Projeções Broadcast indica que o saldo deve ser positivo de 10,016 mil a 70 mil vagas. A mediana ficou em geração de 25,6 mil postos com carteira assinada no mês passado.