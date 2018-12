Sem indicação para PGFN, Marcelo de Siqueira é nomeado assessor de Guedes

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou, nesta quarta-feira, 19, o nome de Marcelo de Siqueira Freitas para o cargo de assessor especial do ministério. Siqueira era o indicado por Guedes para comandar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mas os procuradores da própria PGFN pressionaram por uma nome da carreira para comandar o órgão e futuro ministro acabou nomeando o procurador de carreira José Levi Mello do Amaral Júnior nesta quarta-feira.



Segundo nota de Guedes, Siqueira será responsável pelo assessoramento do ministro no exercício de suas atribuições, em especial na formulação de políticas públicas do ministério, dando suporte e consistência ao processo de coordenação das atividades da nova estrutura ministerial.



Siqueira é atualmente diretor jurídico do BNDES. Ele é procurador federal, já tendo ocupado os cargos de Procurador-Geral Federal, de Chefe da Assessoria Especial da Casa Civil da Presidência da República e Secretário-Executivo do Ministério da Previdência.