BC da Tailândia eleva juro básico a 1,75%, no 1º ajuste desde 2015

O Banco Central da Tailândia juntou-se nesta quarta-feira a uma tendência global de aperto monetário, ao decidir elevar sua taxa básica de juros - a de recompra em um dia - de 1,50% a 1,75%.



Trata-se do primeiro ajuste no juro básico tailandês desde abril de 2015, quando a taxa foi reduzida.



Dez economistas consultados pelo Wall Street Journal ficaram divididos em relação ao resultado da reunião do BC tailandês hoje, com cinco apostando em aumento da taxa básica e cinco prevendo manutenção. Fonte: Dow Jones Newswires.