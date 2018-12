Com Orçamento 2019 na pauta, Eunício diz que suspenderá sessão e retomará amanhã

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, iniciou nesta noite de terça-feira, 18, a sessão, mas já avisou que vai suspendê-la até quarta-feira às 11h30, quando os trabalhos devem ser retomados. Embora 49 senadores tenham registrado presença, não há quórum de deputados para dar início às votações.



Apenas 201 deputados registraram presença até as 19h49. São necessários 257 para começar as votações.



A estratégia de Eunício é manter o mesmo painel para quarta-feira, aproveitando o quórum já obtido até agora.



A grande expectativa é pela votação do Orçamento de 2019, que tem sido alvo de disputa entre congressistas atuais e novos eleitos, que querem deixar a votação para o ano que vem e, assim, realocar emendas para suas bases eleitorais.