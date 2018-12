IMA certifica primeira granja de frango caipiria, ave que integra tradição da comida mineira

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) certificou recentemente a primeira granja no estado com o selo do Programa Certifica Minas Frango Caipira, ave que faz parte da tradição culinária de Minas, iniciada ainda na época da colonização. O frango caipira é uma ave rústica, de crescimento lento e resistente ao clima tropical. Seu principal diferencial em relação às demais aves é que a criação oferece baixo custo ao produtor, pois ele pode aproveitar a infraestrutura de sua propriedade, adaptando as exigências sanitárias.

O IMA é o primeiro órgão de defesa agropecuária do Brasil a fazer essa certificação. A portaria do Instituto que instituiu o programa, de nº 1833, foi publicada em 4 de julho de 2018, com o objetivo de promover a produção segura dessa ave a com a adoção de normas sanitárias.

A granja certificada está instalada no município de Lagoa da Prata, região centro-oeste de Minas Gerais, possui dois hectares e investiu perto de R$ 20 mil na adequação das instalações. A propriedade cumpriu as normas estabelecidas para a certificação incluindo os quesitos socioambientais, como o tratamento de resíduos poluentes provenientes de atividades agroindustriais.

Entre os quesitos exigidos para a certificação estão também a gestão da propriedade, com a análise de custos de produção e de infraestrutura e o acesso das aves a piquetes de pastejo protegidos à entrada de outros animais e pessoas. Na área de manejo, é necessário respeitar a densidade máxima das aves a pasto. No âmbito da sanidade é necessária a aplicação das vacinas e a realização dos exames nas aves determinados pela legislação.

Na área de bem-estar animal a certificação prevê que as aves sejam criadas livremente para expressar o comportamento natural da espécie. No transporte, armazenamento e processamento final são verificadas normas que buscam garantir um produto final dentro dos padrões higiênico-sanitários estabelecidos pela legislação.

Após a certificação a granja fechou contrato com uma rede de supermercados da região para o fornecimento de duas mil aves a cada 70 dias, tempo do ciclo de criação dos animais até serem encaminhados ao abate, informa a proprietária Cátia Borges Ferreira.

“A certificação aumentou a visibilidade do meu produto num mercado onde o consumidor tende a buscar alimentos mais saudáveis e de qualidade. “Nossos frangos não recebem aditivos como antibióticos e antimicrobianos para o crescimento, o que torna a sua carne mais saborosa”, observou.

A produtora formou em Zootecnia em 2010 e, no mesmo ano, começou a criar as aves por interesse profissional. Buscou o registro municipal (SIM) e em seguida se adequou ao selo do IMA. Cátia possui mestrado e doutorado em avicultura.

Mais mercado - O médico veterinário do IMA Maurício Teixeira Pontes é o coordenador do programa de certificação. Ele relata que a produção de frango caipira começa a conquistar espaço no mercado interno brasileiro como atividade econômica atrativa.

“A criação do frango caipira é especialmente viável para os agricultores familiares porque o custo da criação é mais baixo do que o das aves criadas em granjas comerciais. Além disso, atende às necessidades do consumidor atual, que se preocupa com a origem, qualidade e com o impacto socioambiental na produção dos alimentos. A criação oferece também baixo custo ao produtor, pois ele pode aproveitar a infraestrutura de sua propriedade, adaptando as instalações às exigências para a certificação”, diz.

O produtor interessado em certificar sua granja passa por etapas para a adequação às normas sanitárias estabelecidas pelo IMA. São realizadas verificações nas instalações (galpões e abatedouro), entrevistas e checagem de registros (documentos, notas fiscais, recibos, anotações) de modo a cumprir todas as etapas do processo produtivo. Caso sejam encontradas não conformidades o produtor deverá realizar ações corretivas, no prazo estabelecido e enviá-las ao IMA.

Para conquistar a certificação o produtor precisa seguir oito etapas que podem ser consultadas no site do IMA www.ima.mg.gov.br. No menu do site, acessar a aba “certificação” e escolher a opção “Programa Certifica Minas Frango Caipira”. No site do IMA o produtor pode se informar sobre todo o caminho para obter o selo, desde as normas sanitárias que regem a produção, até os documentos necessários para entrar com o processo.

Maurício Pontes ressalta que o processo de certificação possibilita a redução de perdas no processo produtivo a partir da adoção de boas práticas administrativas que melhoram a gestão. É oportunidade também para se diferenciar no mercado com maior valor agregado ao seu produto e, com isso, ampliar as vendas.