Pesquisa da CNI mostra empresário mais otimista neste fim de ano

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) registrou aumento de 0,6 ponto em dezembro, na comparação com novembro, atingindo 63,8 pontos, o maior valor desde junho de 2010. Assim, o índice está 5,5 pontos acima do registrado em dezembro do ano passado e 9,6 pontos acima da média histórica, segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 17, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os indicadores da pesquisa variam de zero a cem pontos, sendo que, quando estão acima de 50 pontos, mostram que os empresários estão otimistas.



"A elevação ocorre após o grande aumento de confiança em novembro. O resultado mostra que os empresários terminam o ano confiantes, com expectativas positivas e percepção de melhora das condições dos negócios. Esperamos que as expectativas otimistas se confirmem, promovendo um maior aumento da atividade e do investimento", afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo, em nota divulgada pela entidade.



Esse aumento da confiança deve-se principalmente pela melhor avaliação das condições de negócios. A pesquisa revelou que tanto o índice relativo à economia brasileira quando o relativo à empresa aumentaram.



Porte



O levantamento mostra que a confiança é maior nas grandes empresas, segmento em que o Icei ficou em 64,1 pontos em dezembro. Nas pequenas empresas, o índice foi de 63,1 pontos e, nas médias, de 63,8 pontos.



A pesquisa revela ainda que a confiança subiu em todas as regiões do País. Em comparação com dezembro de 2017, os maiores aumentos foram verificados nas regiões Sul e Sudeste.



A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 12 de dezembro, com 2.500 indústrias.