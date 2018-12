Petrobras mantém preço médio da gasolina nas refinarias em R$ 1,6202 nesta terça

A Petrobras manteve o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para terça-feira, dia 18, em R$ 1,6202. O preço do diesel, por sua vez, segue em R$ 1,8115 até o último dia de dezembro. No final de semana, o preço do combustível foi elevado em 0,7%, diante dos novos valores de referência para o sexto período da terceira fase do programa de subvenção ao diesel. No dia 6 de setembro, a diretoria da companhia petrolífera anunciou que além dos reajustes diários da gasolina terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção (hedge) complementar.