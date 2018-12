China vende US$ 8,27 bilhões líquidos em moeda estrangeira em novembro

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vendeu moeda estrangeira pelo quarto mês consecutivo em novembro, mas diminuiu o ritmo em relação ao mês anterior.



No mês passado, a venda líquida de moeda estrangeira pelo PBoC ficou em 57,13 bilhões de yuans (US$ 8,27 bilhões), ante 91,58 bilhões de yuans em outubro, segundo dados oficiais divulgados hoje.



No fim de novembro, a posição comprada do PBoC em moeda estrangeira era de 21,26 trilhões de yuans, ante 21,317 trilhões de yuans em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.