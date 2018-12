Fora da Caixa: Mais internet e conexões, menos livrarias e papelarias

(foto: EM/D.A Press )

Rafael Dantas, superintendente da Câmara Americana de Comércio (Amcham-BH)



Soluções para a indústria





Foi aberta a pré-inscrição para o Fiemg Lab 4.0 - programa de aceleração de startups (empresa de base tecnológica com produto escalável) para a indústria. É possível receber até R$ 130 mil, realizar Prova de Conceito (POC) remunerada, conectar com uma rede de mais de 15 mil indústrias, receber ajuda de custo por meio de bolsas para empreendedores, acessar coworking (espaço compartilhado de trabalho) e ambiente de prototipagem gratuita. Para saber mais acesse goo.gl/BZZ5Cx





Quatro tendências





A multinacional brasileira CI&T, especializada em transformação digital de grandes marcas com presença global, destaca tendências que impactarão nas relações entre os consumidores e as marcas. Entre elas:





1. Adoção de cultura data-driven: as organizações intensificam o uso de dados como parte do planejamento e estratégias de negócios para todas as suas áreas. Competência: análise de dados.





2. Mudanças no marketing digital: substituição de técnicas tradicionais por um novo mindset (mentalidade), focando estratégias no estímulo à experimentação. Competência: agilidade, capacidade de aprender.





3. Autonomia e empoderamento das áreas: quebra de estruturas de departamentos para dar lugar às equipes multidisciplinares (squads) para a empresa ganhar velocidade. Competência: autonomia e saber agir de forma colaborativa.





4. Exposição ao risco: as organizações precisarão entender que a missão de resolver problemas vai além de uma área específica, para ser tratada de forma global, por todas as esferas, especialmente a do cliente. Competência: capacidade de lidar com experimentos.

O Brasil registrou o fechamento de 21,1 mil livrarias e papelarias na última década, sendo 2,2 mil em Minas Gerais, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho. Em 2007, o total de estabelecimentos no país era de 73,7 mil. Ao final de 2017, caiu para 52,6 mil. O ano de 2018 impactará ainda mais a estatística: foi decretada a falência da Laselva, a Saraiva encerrou as atividades de 19 unidades, a Fnac desativou sua operação brasileira, a Livraria Cultura entrou com pedido de recuperação judicial.Menos papel? Sim. Menos leitura? Não necessariamente. Para justificar essa transição da era industrial para a digital, vale destacar outra pesquisa divulgada também neste mês. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), braço da Organização das Nações Unidas (ONU) para o setor, 2018 terminará com 51,2% da população mundial conectada de alguma forma à internet - o que significa dizer que 3,9 bilhões de habitantes têm acesso à web. Conforme disse o secretário geral da UIT, Houlin Zhao, ultrapassar o marco da metade da população mundial conectada "representa um importante passo rumo a uma sociedade da informação global mais inclusiva". Ainda segundo o estudo, 96% vive em área com algum sinal de telefonia móvel e 90% da população com acesso à rede usa conexões 3G ou superior. Lojas físicas são fechadas, lojas virtuais são abertas. E acessadas de qualquer canto do mundo."A indústria 4.0 propõe a mesma lógica da revolução industrial do final do século 18. Agora, com proporções ainda mais impactantes. É sobre conectar pessoas e máquinas e fazer com que elas comuniquem entre si, rapidamente, com o mínimo de erros e praticidade”.