Fitch reafirma rating da Turquia em BB, com perspectiva negativa

A Fitch reafirmou o rating da Turquia em BB, com perspectiva negativa. Segundo a agência, a perspectiva reflete riscos variados e "significativos" à trajetória de ajuste na política econômica do país, com ameaças vindas da política doméstica, de riscos geopolíticos e das condições de financiamento global.



A Turquia enfrentou uma forte depreciação da lira neste ano, lembra a Fitch. A fraqueza da divisa é fruto da materialização de vulnerabilidades financeiras externas, agravadas pelo quadro político e geopolítico, na avaliação da agência.