Novos preços de referência para o diesel sobem em três regiões e caem em duas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta sexta-feira, 14, os novos valores dos preços de referência para o sexto período da terceira fase de subvenção ao diesel, que vai de 16 de dezembro a 31 de dezembro. Os preços subiram em três regiões (Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e caíram em duas regiões (Norte e Nordeste). A maior alta foi registrada no Sudeste, onde o litro comercializado foi elevado em 1,84%. Com essa alta, o valor do litro passará de R$ 1,8189 para R$ 1,8524.



Já a maior queda foi apurada no Norte, com uma redução de 2,42% no valor do litro comercializado, que passou de R$ 1,7546 para R$ 1,7121. Os preços de referência da ANP são utilizados para balizar o subsídio dado ao diesel após a greve dos caminhoneiros e que vigora até 31 de dezembro deste ano.



Entre as demais regiões, o preço do diesel no região Nordeste ficará 1,13% mais barato, ao passar de R$ 1,7664 para R$ 1,7464. Já no Sul, o valor de referência subirá 1,8%, de R$ 1,803 praticados atualmente para R$ 1,8355. No Centro-Oeste, o preço do litro subirá 1,76%, de R$ 1,9006 para R$ 1,9341.