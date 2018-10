Othon Palace fechará as portas em BH, após 40 anos

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Funcionários do Belo Horizonte Othon Palace, tradicional hotel instalado há 40 anos na capital mineira, receberam na manhã de hoje a informação de que o estabelecimento vai fechar as portas em novembro.À reportagem do, um empregado com 30 anos de serviço no prédio da Avenida Afonso Pena, próximo do Parque Municipal, contou ter sido informado da decisão da empresa, pertencente à Rede Othon, pelo





What’sApp. A notícia foi repassada por amigos que são funcionários de uma unidade da mesma rede na Bahia. “Ninguém passou nada para a gente ainda”, disse.





A informação sobre a paralisação das atividades foi confirmada pela Rede Othon nesta segunda-feira(15). Além do edifício em Minas, o hotel da capital Baiana também será fechada em 10 de novembro.



Outro funcionário, que trabalha no Othon desde a inauguração, afirma que estranhou a notícia do fechamento e explica que não ocorreram problemas com o pagamento de pessoal ou falta de hóspedes no hotel. "Sempre cheio, principalmente nos fins de semana", afirmou.





Ele ainda relembra de momentos ilustres durante o período que trabalhou no Othon, quando conheceu vários artistas e personalidades públicas. “Atendi Itamar Franco (ex-governador de Minas e ex-presidente do Brasil) e o ex-presidente Lula, por exemplo”, contou.





Os amigos Deborah Mooney, Mihar Bucur, Carolina Bor e Lisa Hans se hospedaram no hotel neste fim de semana e admiraram vista da cidade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

“Com certeza é um lugar de luxo, mas que talvez tenha ficado ultrapassado”, afirmou a turista alemã Carolina Bor. Ela e os amigos Deborah Mooney, da Escócia, Mihai Bucur, da Romênia, e Lisa Hans, da Áustria, estavam hospedados no hotel neste fim de semana. Eles estiveram na cidade para assistir ao casamento de uma amiga de BH, com quem estudaram na faculdade.





Mihai Bucur, que estava hospedado no 21º andar do hotel, ressalta a vista panorâmica do restaurante do Othon Palace. “Fiquei muito impressionado ao entrar no quarto e me deparar com as janelas grandes, que mostram bem a cidade”, conta.





Inaugurado em 1978, o Othon Palace Hotel foi o primeiro grande hotel de luxo da capital e completa 40 anos em 2018. Na inauguração, o Estado de Minas veiculou notícia que o classificava como “um empreendimento europeu em Belo Horizonte”.



O edifício, construído em meia lua, tem 29 andares e conta com 296 quartos. Procurada pela reportagem do EM, a rede proprietária do Othon Palace não deu detalhes sobre a decisão de fechamento do hotel.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Marta Vieira