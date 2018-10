UE diz que trabalha com EUA e Japão para atualizar o livro de regras da OMC

A comissária de comércio da União Europeia, Cecilia Malmström, disse nesta segunda-feira que o bloco está trabalhando com os EUA e o Japão para cooperar e atualizar o livro de regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).



Segundo ela, um exemplo que necessita de mudanças são os desafios colocados pela economia estatal da China, o que leva a subsídios industriais maciços e transferência forçada de tecnologia. "Aqui precisamos de novas regras. Os EUA e a UE concordam com a definição dos problemas aqui, mas nem sempre nas soluções", disse Malmström, acrescentando que a UE está preparada para negociar e encontrar soluções.



"Encontramos um plano para defender a OMC. A UE tem muita experiência, através dos seus 28 membros estados, em encontrar compromissos e soluções. Precisamos modernizar e salvar a OMC de três maneiras", afirmou a comissária.



De acordo com ela, primeiro é necessário salvar o mecanismo de solução de controvérsias. "Ele nos serviu bem e tem servido bem aos EUA". Em segundo lugar, "devemos melhorar o trabalho do dia-a-dia da organização, torná-la mais transparente, mais eficiente", disse. E em terceiro lugar, Malmström apontou ser necessários atualizar o livro de regras para enfrentar os desafios do século.



"Escrevemos as regras para a OMC há mais de 20 anos. Funcionou, funcionou bem, mas é claro que eles precisam ser modernizadas, pois é assim que vamos garantir o futuro da OMC, e os benefícios do comércio para outra geração".