McDonald'S diz que vai recorrer de multa de órgão de defesa do consumidor

Após punição pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), por "prática ilícita cometida, consistente na publicidade abusiva direcionada ao público infantil, por meio dos shows do Ronald McDonald em escolas", o McDonald's esclarece que já não promove shows em escolas há mais de um ano.



"Quando isso era feito, os shows eram realizados mediante solicitação, por escrito, da direção da entidade, sendo o roteiro previamente discutido com os educadores e a direção desses estabelecimentos, a fim de se adequarem aos interesses daquela comunidade específica', diz a empresa em nota.



O McDonald's esclarece ainda que "os shows apresentavam temas como educação, meio ambiente, ciência, cultura e prática de esportes e não promoviam, de qualquer forma, os alimentos ou produtos vendidos nos restaurantes". Segundo a empresa essa era uma atividade de responsabilidade social do McDonald's que não visava estimular nenhuma atividade comercial da companhia. "Somos uma empresa comprometida com ações de responsabilidade social e com o bem-estar infantil, promovendo esportes, bons hábitos de higiene e cuidados com o meio ambiente", diz a nota.



O DPDC multou em R$ 6 milhões a empresa Arcos Dourados Comércio de Alimentos (McDonald's). A empresa informa que vai recorrer da decisão do DPDC.