Vendas do varejo estão 6,4% abaixo do pico visto em outubro de 2014, diz IBGE

As vendas do comércio varejista mostraram melhora na passagem de julho para agosto (1,3%), mas ainda estão 6,4% abaixo do pico registrado em outubro de 2014, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, também houve avanço (4,2%).



O volume vendido, porém, encontra-se 10,1% aquém do patamar recorde alcançado em agosto de 2012.