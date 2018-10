Política monetária da China tem priorizado economia doméstica, diz PBoC

A política monetária do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vem priorizando a economia doméstica e a economia chinesa está a caminho de cumprir sua meta de crescimento este ano, afirmou o presidente do PBoC, Yi Gang, em entrevista à Caixin Magazine.



Os comentários vieram depois que o PBoC reduziu compulsórios bancários pela quarta vez este ano, no último domingo (07), liberando quase US$ 175 bilhões de liquidez para o sistema bancário, de forma a sustentar a economia em meio a uma crescente disputa comercial com os EUA.



Também na entrevista, Yi disse que o nível da dívida chinesa se estabilizou, depois de dois anos de desalavancagem, uma vez que o índice de alavancagem das empresas estatais continuou diminuindo, enquanto as dívidas de governos locais foram mantidas sob controle.



Yi afirmou ainda que os indicadores econômicos da China, incluindo os de consumo, de impostos e do Produto Interno Bruto (PIB), estão indo bem, e que o consumo doméstico teve notável contribuição para o crescimento econômico. Fonte: Dow Jones Newswires.