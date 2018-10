Dirigente do Fed diz força da economia dos EUA propicia alta gradual de juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Saint Louis, James Bullard, afirmou em apresentação nesta segunda-feira que o momento positivo da economia dos Estados Unidos abre espaço para a elevação gradual de juros no país. Em discurso em Cingapura, o dirigente comentou, porém, que a continuação desse movimento de mais robustez depende de uma elevação da produtividade.



Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bullard disse que o crescimento americano em 2017, 2018 e 2019 deve superar projeções anteriores do Fed, o que dá espaço para a normalização da política monetária. Em sua fala, ele defendeu um maior investimento e mais difusão de tecnologia no país, para impulsionar mais a economia.