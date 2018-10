PMI de serviços chinês sobe a 53,1 em setembro, maior nível em 3 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da China subiu de 51,5 em agosto para 53,5 em setembro, atingindo o maior nível em três meses, segundo pesquisa divulgada pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela Trading Economics, que projetavam avanço menor, a 52,8.



Já o PMI composto, que engloba os segmentos industrial e de serviços, aumentou marginalmente, de 52 em agosto para 52,1 em setembro. Neste caso, ficou aquém da previsão do mercado, que era de alta a 52,5.



Os ganhos acima da marca divisória de 50 em setembro indicam expansão da atividade econômica chinesa em ritmo mais forte do que no mês anterior.