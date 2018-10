Premiê da Escócia diz que seu partido apoia novo referendo sobre Brexit

O primeiro-ministro da Escócia, Nicola Sturgeon, disse neste domingo que seu partido nacionalista irá apoiar um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia se o Parlamento receber uma votação sobre o assunto.



Sturgeon disse que o Partido Nacional Escocês "não impedirá um segundo referendo".



Sturgeon disse à BBC que os legisladores do partido em Londres "sem dúvida votariam também a favor".



O Reino Unido como um todo votou em 2016 para deixar a UE, mas os eleitores escoceses apoiaram a permanência no bloco. Fonte: Associated Press