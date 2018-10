Petrobras faz pré-pagamento de dívida com BB que vencia em 2020

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 5, em comunicado ao mercado, que realizou na quinta-feira, 4, o pré-pagamento de uma dívida com o Banco do Brasil, no valor de R$ 2 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2020. Segundo a empresa, simultaneamente, foi assinada com a mesma instituição uma linha de crédito compromissada, no valor de R$ 2 bilhões, com vencimento em outubro de 2025.



A empresa destacou que a nova linha representa uma fonte adicional de liquidez para a companhia utilizar conforme suas necessidades.



Dessa forma, afirmou, poderá usar seu caixa para liquidação antecipada de dívidas já existentes, propiciando a redução do custo com juros, sem perda de liquidez.



"Com essa contratação, a Petrobras passa a ter em linha de crédito compromissada disponível um total de R$ 6 bilhões com bancos brasileiros e US$ 4,35 bilhões com bancos internacionais", destacou a companhia.



Segundo a petroleira, as operações estão em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.