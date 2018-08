Presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney afirmou nesta sexta-feira que é "desconfortavelmente alto" o risco de fracasso no diálogo entre o Reino Unido e a União Europeia para a saída do país do bloco, o chamado Brexit. A libra recuou após a declaração, chegando a atingir mínimas em 11 meses em relação ao dólar, influenciada também por um dado modesto do índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços do país.



Em entrevista à rede BBC, Carney disse que a ausência de um acordo prejudicaria o comércio, desaceleraria a economia e puxaria para cima os preços. Segundo ele, isso seria "altamente indesejável". O dirigente defendeu que as partes façam todo o possível para evitar esse cenário. "Eu penso que a possibilidade de não haver acordo é desconfortavelmente alta neste momento", comentou. Ainda assim, Carney complementou dizendo considerar isso como improvável. Fonte: Dow Jones Newswires.