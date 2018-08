Inflação na Turquia avança 0,55% em julho ante junho, abaixo da previsão

O índice de preços ao consumidor(CPI, na sigla em inglês) da Turquia teve alta de 0,55% em julho na comparação com o mês anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento maior, de 1,03%.



Em junho, a alta havia sido de 2,61%, portanto houve uma desaceleração inflacionária no país na leitura mensal. Já na comparação anual, o CPI teve avanço de 15,85% em julho, superior ao ganho de 15,4% de junho. A previsão dos economistas, nesse caso, era de inflação ao consumidor anual de 16,4% em julho.



Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) na Turquia teve alta de 1,77% em julho ante junho e de 25% na comparação anual.