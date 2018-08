BC: cenário externo apresentou certa acomodação no período recente

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central considerou nesta quarta-feira, 1º, que o cenário externo continua desafiador, apesar de ter apresentado certa acomodação no período recente. O colegiado decidiu há pouco manter a Selic (os juros básicos da economia) em 6,50% ao ano.



"Os principais riscos estão associados à normalização das taxas de juros em algumas economias avançadas e a incertezas referentes ao comércio global. O apetite ao risco em relação a economias emergentes manteve-se relativamente estável, em nível aquém do observado no início do ano", afirmou o Copom, por meio de comunicado.



Apesar de considerar evidência de recuperação da atividade econômica após a greve dos caminhoneiros, o BC relatou que a continuidade do processo de melhora da economia passou a ter um ritmo mais gradual do que o esperado antes da paralisação do setor transporte de cargas entre o fim de maio e o começo de junho.



No documento, o Copom mais de uma vez afirmou que a inflação de junho - de 1,26% - refletiu os efeitos da greve, mas ressaltou que esses impactos devem ser temporários. "As medidas de inflação subjacente ainda seguem em níveis baixos, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária", concluiu o BC.