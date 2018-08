Banrisul lança cartão pré-pago para autônomo

Seguindo os passos do mercado para atrair os pequenos empreendedores e os profissionais autônomos, o Banrisul, por meio de sua rede de empresa de captação de pagamentos Vero, lançou a opção de recebimento dos valores das vendas em conta de pagamento, por meio do cartão pré-pago Banrisul Visa Vero.



De acordo com nota divulgada na terça-feira, 31, pelo banco estatal gaúcho, o cartão pré-pago Banrisul Visa Vero é destinado tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, e permite a utilização como meio de pagamento em lojas físicas e e-commerce nacionais, onde a bandeira Visa é aceita.



Briga pelos pequenos. O cartão também permite saques em dinheiro nos caixas eletrônicos do Banrisul, na rede Banco24Horas e na rede Plus Visa.



É uma estratégia semelhante à da Stelo - uma das marcas da Cielo, que é a líder no setor -, que anunciou para este mês o lançamento de um cartão pré-pago para atender aos empreendedores que não quiserem ou não puderem receber por meio de uma conta bancária.



A Stelo, ao contrário do que ocorre em sua "marca-mãe", tem uma estratégia de venda de máquinas de captação de pagamento, e não de aluguel mensal - fator essencial para a atuação entre os profissionais autônomos, que têm faturamento mais baixo.



No fim do primeiro trimestre, a rede de captação de pagamentos do Banrisul movimentou um volume financeiro de R$ 6,1 bilhões, 15,5% acima dos R$ 5,3 bilhões do mesmo intervalo de 2017.



O segmento de pequenos empreendedores está sendo altamente disputado pelas grandes empresas do setor, com estratégias que visam a fidelizar clientes e atrair os desbancarizados por meio da prestação de serviços anteriormente só possíveis no ambiente do banco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.