Faturamento de programas de fidelidade cresce 11,2% no 1º trimestre

As empresas de fidelidade fecharam o primeiro trimestre deste ano com faturamento bruto total de R$ 1,63 bilhão, 11,2% acima do verificado em igual período de 2017. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf), que compilou os resultados de seis de suas associadas (Dotz, Grupo LTM, Multiplus, Netpoints, Smiles e TudoAzul).



Conforme a entidade, entre janeiro e março foram emitidos 69,5 bilhões de pontos e milhas, volume 21,3% superior se comparado ao de igual intervalo de 2017, enquanto os resgates somaram 59,8 bilhões, alta de 21,5% na comparação anual.



"A conversão dos pontos (relação entre a quantidade acumulada e a resgatada) foi a maior desde abril de 2016, com 86% dos pontos/milhas resgatados", diz a Abemf, em nota. As passagens aéreas seguiram como as mais procuradas (74,4%) no período.



Em relação ao número de cadastros, o setor ganhou 3,1 milhões de novas inscrições nos primeiros três meses deste ano, atingindo 115,3 milhões de cadastros ao final de março - um crescimento de 18,9% ante o primeiro trimestre de 2017.