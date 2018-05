Câmara aprova urgência para projeto que regulamenta distrato de imóveis

Brasília, 28 - Deputados aprovaram na noite desta segunda-feira, 28, em plenário, requerimento para tramitação em regime de urgência de projeto regulamenta o distrato de imóveis comprados na planta, ou seja, quando o comprador desiste do negócio antes do pagamento integral do imóvel.



O requerimento foi aprovado em votação simbólica. A partir de agora, as propostas poderão serem votadas diretamente no plenário da Câmara, sem precisar passar pelas comissões temáticas antes.



(Igor Gadelha)