CNTA diz que propostas do governo ainda estão em desacordo com reivindicações

Brasília, 28 - Em nota, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) avaliou que o pacote de medidas apresentado pelo governo no último domingo "ainda está em desacordo com suas reivindicações". Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira, 28, ficou decidido que, nos pontos em que for mantida a paralisação, haverá liberação parcial dos caminhões. Será autorizada a circulação daqueles carregados com combustíveis, inclusive com gás de cozinha, produtos destinados à merenda escolar, produtos destinados à saúde pública e hospitais, leite e veículos identificados como sendo da Defesa Civil.



"A CNTA orienta que todos os pontos de manifestação dos caminhoneiros do País, que deliberarem pela continuidade da paralisação, ao menos adotem as medidas acima aprovadas", diz a nota. "A CNTA pede conscientização de todos os caminhoneiros para que avaliem com cuidado suas decisões sobre a continuidade ou não da paralisação, sob pena de perdermos essas conquistas históricas da categoria."



(Lu Aiko Otta)