Fábricas de farelo e biodiesel estão paradas e com estoques cheios, diz Abiove

São Paulo, 28 - O setor agropecuário acumula enormes prejuízos decorrentes da greve dos caminhoneiros autônomos, enfatizaram nesta segunda-feira, 28, entidades representantes de diversos segmentos, em coletiva de imprensa realizada em São Paulo (SP). O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), André Nassar, disse que todas as fábricas de farelo e biodiesel de empresas associadas à Abiove estão paradas, sem esmagar soja, e com estoques cheios de farelo, em virtude da falta de caminhões para levar o produto a seu destino e pela falta de espaço para receber mais matéria-prima.



"Os impactos vão começar a aparecer no mês de junho, porque em maio os silos e armazéns dos portos foram bem abastecidos e não há por que as exportações recuarem. A partir de junho as exportações vão cair, claramente", disse Nassar na coletiva de imprensa.



Apesar da previsão, Nassar mencionou que algumas associadas à Abiove reportaram que, a partir desta segunda, ficariam sem produto para exportar.



(Clarice Couto)