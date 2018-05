Fazenda dá aval a operação de crédito de Fortaleza com CAF no valor de US$ 83 mi

Brasília, 28 - O Ministério da Fazenda autorizou a concessão de garantia da União ao município de Fortaleza (CE) em contrato de até US$ 83,250 milhões com a Corporação Andina de Fomento (CAF). O despacho com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU).



O recurso destina-se ao financiamento parcial do 'Programa Fortaleza - Cidade com Futuro'.



(Luci Ribeiro)