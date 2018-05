Governador de SP se reúne novamente com caminhoneiros neste domingo

São Paulo, 27 - O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), convocou os secretários de Estado e representantes dos caminhoneiros para uma nova reunião nesta tarde, no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com nota da assessoria de imprensa do governo paulista, o encontro contará com a presença do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que deve anunciar uma posição do Palácio do Planalto sobre as demandas encaminhadas pelo governador.



No entanto, a presença de Marun em São Paulo ainda era incerta, pois ele ainda estava em Brasília na reunião do presidente Michel Temer com dez ministros para tratar da paralisação dos caminhoneiros em todo o País, que chega ao sétimo dia neste domingo.



Os caminhoneiros pedem agora a ampliação de 30 para 60 dias no prazo de congelamento do preço do diesel, com desconto de 10%, entre outras reivindicações, que foram apresentadas ontem, em reunião com França e Marun, na sede do governo paulista.



(Eulina Oliveira)