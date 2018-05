Ministro garante resposta à greve dos caminhoneiros para este domingo

Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo (foto: Alan Santos/PR)

Em coletiva às 23h30 deste sábado e depois de uma reunião com algumas lideranças do movimento dos caminhoneiros, em São Paulo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que vai se encontrar com o presidente Michel Temer para apresentar novas propostas na tentativa de dar fim às manifestações iniciadas há seis dias.Entre as propostas a serem encaminhadas a Temer, estão a garantia de desconto de 10% diretamente na bomba dos postos de gasolina e que esse desconto seja ampliado de 30 para 60 dias. Além disso, foi proposto também o fim da suspensão da cobrança de tarifa de pedágio no caso de caminhões com eixo elevado, sugestão esta já acertada com os caminhoneiros e o governo de São Paulo.Marun se reuniu com parte dos caminhoneiros no Palácio dos Bandeirantes, na presença do governador de São Paulo, Márcio França (PSB). O secretário do governo disse ainda que as propostas serão apresentadas a Temer nesta madrugada ou na manhã desde domingo. "Espero trazer um posicionamento no domingo, às 15h", disse, "porque se continuarmos segunda e terça-feira com este problema vai ficar muito complicado".