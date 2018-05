Caminhões-tanque deixam central escoltados para abastecer postos em Brasília

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press )

Até as 14h deste sábado, 79 caminhões-tanque haviam deixado a central de distribuição da Petrobras, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), abastecidos em direção a postos de gasolina do DF e Entorno e outros locais, como o Aeroporto de Brasília. A informação é do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Nunes.

Com isso, a expectativa é de que, aos poucos, a falta de combustível, que atingiu uma situação crítica na sexta-feira, vá sendo superada. Em alguns postos de gasolina, os clientes que aguardaram na fila desde cedo já começaram a abastecer seus carros (veja abaixo uma lista de postos onde o Correio apurou haver combustível). Algumas redes, inclusive, usaram as redes sociais para anunciar que já estão vendendo gasolina. E alguns postos têm limitado a R$ 100 a compra por cliente.





A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis) é que o abastecimentos nos postos seja normalizado durante o fim de semana. "A base está liberada e operando quase na normalidade. Agora é só aguardar o tempo para normalizar o abastecimento na cidade", afirmou a presidente da entidade, Elisa Schmitt.

Onde há gasolina