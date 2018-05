Caminhoneiros: CNTA e Abcam ainda não têm relatos de multas

Brasília, 26 - Os dois principais movimentos dos caminhoneiros ainda não têm relatos de multa nas rodovias neste sábado, 26. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) informou que a direção da entidade segue reunida e em contato com federações, sindicatos e a própria base nas rodovias.



O presidente da CNTA, Diumar Bueno, informou através da assessoria de imprensa que está mantida a posição da entidade de que a decisão de terminar a paralisação é de cada um do motoristas e a entidade apoia a decisão dos caminhoneiros. A CNTA firmou o acordo com o governo na noite de quinta-feira para o fim da manifestação.



A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), que não apoiou o acordo com o governo federal, também não tem registro de multas nas rodovias. O monitoramento da entidade mostra que continuam vários pontos de manifestação no Brasil, mas sem obstrução das rodovias.



(Fernando Nakagawa)