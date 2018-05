Jungmann: governo possui 'claros indícios' de prática de locaute

Brasília, 25 - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse nesta sexta-feira, 25, que o governo possui "claros indícios" de que houve prática de locaute na paralisação dos caminhoneiros, o que é proibido por lei. Segundo Jungmann, o governo possui uma relação com nomes de 20 empresários que foram chamados a depor pela Polícia Federal por suspeita de contribuir, incentivar ou orientar a realização da greve de seus funcionários.



Ele ressaltou que locaute é crime e que a Polícia Federal está investigando "quem está tirando proveito (da greve) com fins econômicos". "A PF está investigando casos de patrões que estão explorando de maneira insensível o sofrimento da população."



Jungmann disse ainda que, se ficar comprovada a prática de locaute, os empresários poderão ser presos e multados. Os funcionários também podem ser enquadrados, nestes casos, por associação criminosa.



Mesmo se ficar comprovado que houve locaute, Jungmann garantiu que o acordo do governo com as entidades que representam os caminhoneiros pelo fim da greve, formalizado na quinta-feira, 24, está mantido. "O governo reconhece a justiça dessas reivindicações, tanto que as atendeu. Se houver comprovação de locaute, e temos claros indícios de que houve, os empresários que se utilizaram desse movimento cometeram delitos e irão pagar por isso", declarou.



