CNTA diz que em nenhum momento se comprometeu em desmobilizar o movimento

Brasília, 25 - Um dia depois do acordo firmado entre algumas entidades de caminhoneiros e o governo, o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, rechaçou o pronunciamento do presidente Michel Temer e disse que a entidade não se comprometeu a desmobilizar o movimento. A CNTA é a maior entidade que assinou na quinta-feira, 24, o acordo entre a categoria e o governo federal.



"Em nenhum momento, nenhuma das entidades que participaram desse trabalhou se posicionou no sentido de se comprometer em desmobilizar esse movimento", disse o presidente da entidade em um vídeo enviado aos associados e aos jornalistas. Bueno disse que "ao contrário do que o senhor (Temer) falou" a própria categoria é que "tem a capacidade de decidir pela continuidade ou a desmobilização".



No vídeo, o presidente da entidade disse "lamentar a condução que está sendo feita pelo governo tentando dividir a categoria". "Caminhoneiros, não vamos permitir que isso aconteça conosco", conclamou.



