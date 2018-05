SC abre mão de R$ 7 mi/mês de ICMS para redução do preço do diesel

Brasília, 25 - O secretário de Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, disse nesta sexta-feira, 25, que o Estado vai abrir mão de R$ 7 milhões por mês em arrecadação de ICMS para igualar a base de cálculo do diesel ao desconto no preço do produto anunciado pela Petrobras esta semana.



Segundo ele, a reunião dos secretários de Fazenda nesta manhã no Palácio do Planalto não chegou a uma deliberação. "Foi uma reunião técnica, cada Estado tomará suas medidas até segunda-feira", disse o secretário. Ele disse que a alíquota de Santa Catarina sobre o diesel é de 12% e a arrecadação mensal é de R$ 72 milhões.



(Eduardo Rodrigues)