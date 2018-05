PIB do Reino Unido cresce 0,1% no 1º trimestre, confirma revisão

Londres, 25 - O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no primeiro trimestre do ano ante os três meses anteriores e teve expansão anual de 1,2% no período, segundo revisão publicada hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) do país.



Os dados vieram em linha com as previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares divulgadas há cerca de um mês. Fonte: Dow Jones Newswires.