Em acordo com caminhoneiros, Estado do Rio reduz ICMS do óleo diesel

Rio, 24, 24 - Após reunião com caminhoneiros, o governador do Estado do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), anunciou na noite desta quinta-feira, 24, a redução da alíquota de ICMS do óleo diesel de 16% para 12% - mesmo valor praticado em São Paulo. Com a medida, mesmo antes do anúncio do acordo nacional pelo governo federal, os caminhoneiros fluminenses já haviam se comprometido a suspender a greve no Estado a partir desta sexta-feira, 25.



"Estou atendendo um apelo antigo dessa categoria de trabalhadores e dentro das possibilidades das nossas finanças. Estávamos perdendo muito embarque de combustíveis para São Paulo, com a alíquota diferenciada. A redução será feita por decreto que será publicado no Diário Oficial de segunda-feira", afirmou Pezão.



O acordo foi firmado durante reunião com representantes das transportadoras de combustível e do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Rio (Sindcargas), realizada no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, em Laranjeiras (zona sul).



O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado estadual André Ceciliano (PT), também participou do encontro. "Foi uma grande conquista para o Estado do Rio. Fizemos a intermediação para que o governo reduzisse o ICMS sobre o diesel. Com isso, vamos ter uma normalização dos serviços de transportes fluminenses", afirmou o deputado.



(Fabio Grellet)