Duratex: greve afeta chegada de insumos e saída de mercadorias

São Paulo, 24 - A Duratex comunicou que a greve dos caminhoneiros, que há quatro dias paralisa as estradas e rodovias do País, está afetando a chegada de insumos importantes para a produção dos produtos de todas as marcas da companhia, além de impossibilitar a saída de produtos das unidades do grupo.



Apesar dos impactos, nenhuma planta foi paralisada. A companhia acrescentou que está trabalhando em ações para mitigar essas situações que possam impactar sua operação e a entrega aos seus clientes.



A Duratex é fabricante de louças, metais sanitários, painéis de madeira, chuveiros e revestimentos cerâmicos e detém marcas como Deca, Hydra e Ceusa.



(Circe Bonatelli)