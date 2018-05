Nissan corrige data de paralisação da produção

São Paulo, 24 - A Nissan corrigiu informação contida divulgada anteriormente. A produção não foi interrompida na quarta-feira, 23, como a empresa informou inicialmente, mas sim nesta quinta, 24. Segue a nota corrigida:



A Nissan relatou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que interrompeu hoje a produção de automóveis em sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, em razão da greve dos caminhoneiros, que tem afetado o fornecimento de peças. Ontem houve a interrupção do fornecimento de peças.



Antes da paralisação, a montadora vinha operando em dois turnos, ritmo equivalente à produção de cerca de 500 carros por dia.



A fábrica tem capacidade para produzir 200 mil veículos por ano. A distribuição de veículos para as concessionárias, no entanto, não foi prejudicada, pelo menos por enquanto.



A Kia Motors, que é a maior importadora de veículos do Brasil e conta com uma rede de 102 concessionárias, confirmou que a greve tem, sim, atrapalhado a chegada de carros para as lojas, comprometendo a comercialização. Ainda não há um balanço do número de revendas afetadas.



(André Ítalo Rocha)