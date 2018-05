Comércio eletrônico pode perder R$ 280 milhões em vendas por greve, diz Ebit

São Paulo, 24 - O comércio eletrônico brasileiro pode perder R$ 280 milhões em vendas este mês em razão da paralisação de caminhoneiros, conforme levantamento feito pela Ebit, empresa especializada em informações do setor. A estimativa era que as vendas online atingiriam R$ 4,58 bilhões este ano, mas a Ebit reduziu a projeção para R$ 4,3 bilhões.



De acordo com André Dias, diretor executivo da Ebit, as vendas diárias nos últimos dias foram, em média, 20% menores do que o esperado pelo setor.



O mês de maio vinha sendo considerado importante para as vendas online por conta do Dia das Mães, mas também em razão da proximidade da Copa do Mundo de futebol, evento que tem estimulado as vendas de televisores. As vendas de eletrônicos e de eletrodomésticos, no entanto, são as que mais perderam espaço desde o início da greve, segundo a Ebit.



Apesar do impacto, as vendas previstas para este mês ainda devem ser maiores que as registradas em maio do ano passado. A Ebit acredita num crescimento de 13,3% na comparação anual, mas a greve dos caminhoneiros fez essa projeção cair em 7,4 pontos porcentuais.



