Ticket médio de compras pela internet cresce 48% no 1º trimestre, diz pesquisa

São Paulo, 24 - Um levantamento feito pela Nuvem Shop, empresa que oferece soluções de e-commerce para micro e pequenos empresários, mostra que houve um aumento de 48% no ticket médio no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para o segmento de viagem (R$ 3.540).



Na categoria volume de transações, o segmento da moda foi líder com 12%, o que representa 47% do total de transações na plataforma no primeiro trimestre.



As transações realizadas via dispositivos móveis cresceu em 39%. O volume das compras via mobile representou 50% do total das transações, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.



O mercado de e-commerce brasileiro deve crescer 12%, movimentando R$ 53,5 bilhões em 2018. As projeções divulgadas pela Ebit estimam ainda que mais de 60 milhões de consumidores farão compras online este ano, impulsionando o setor.



(Carolina Bastos - Especial para a AE)