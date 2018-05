BR Distribuidora repassa a revendedores redução de 10% do diesel pela Petrobras

São Paulo, 24 - A BR Distribuidora informou na tarde desta quinta-feira, 24, que a redução sobre o preço do diesel nas refinarias, anunciada na noite de quarta-feira, 23, pela Petrobras, está sendo integralmente repassada aos postos revendedores com sua bandeira e outros clientes.



"Sobre os efeitos causados pelos protestos de caminhoneiros iniciados no dia 21/05, a Petrobras Distribuidora continua monitorando os pontos críticos de suprimento em todo o País, junto com outros agentes econômicos e governos, e dedicando todos os esforços a reduzir os impactos negativos à população e ao mercado", afirma a empresa em comunicado.



(Fátima Laranjeira)