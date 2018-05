No dia sem imposto gasolina é vendida hoje em BH a R$ 2,28

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Fila para abastecer no posto que promove o dia sem imposto (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Dia da Liberdade sem Impostos

Em tempo de desabastecimento e de alta dos preços dos combustíveis, uma fila que ultrapassa os dois quilômetros chama a atenção de quem passa nas imediações do Posto Pica Pau, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de BH.A promoção do posto faz parte de evento da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte (CDL-BH) para chamar a atenção do contribuinte para o peso dos impostos na composição dos preços dos combustíveise de outros produtos e serviços consumidos pela população.O posto Pica Pau participa da 12ª edição do Dia de Liberdade de Impostos, promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte (CDL-BH), fica na Avenida do Contorno, 10.325, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul da capital.São cerca de 800 lojas participantes da 12ª edição do Dia de Liberdade de Impostos que iparticipam da comercialização de bebidas e alimentos, itens de papelaria, ótica, vestuário, pet shop, cosméticos, medicamentos genéricos, brinquedos, gasolina, entre outros produtos. Todos com o desconto relativo aos impostos incidentes. A lista, que já reúne mais de 650 mil produtos cadastrados, pode ser acessada no site http://dli.cdlbh.com.br.De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), ao todo, o brasileiro trabalha 153 dias do ano só para pagar impostos. Isso corresponde a mais de cinco meses, ou seja, durante esse período todo valor recebido pelos cidadãos é destinado ao pagamento dos tributos. Como a carga tributária vem crescendo a cada ano, esse índice também já aumentou consideravelmente. Na década de 1990 eram 102 dias (três meses e 12 dias), na década anterior, 77 dias (dois meses e 17 dias).No Brasil, a maior parte da tributação incide sobre o consumo e os salários. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Economia (Cofecon), 72% dos tributos estão concentrados nestes dois pontos, o que desestimula a economia e agrava as desigualdades. Atualmente, segundo o IBPT, mais de 41% do rendimento do cidadão é destinado apenas para o pagamento dos impostos. Além disso, a carga tributária do País corresponde a cerca de 33% do Produto Interno Bruto (PIB).