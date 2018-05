Site da FGV fica fora do ar e atrasa divulgação de indicadores

Rio, 24 - Os sites da Fundação Getulio Vargas (FGV) estão fora do ar na manhã desta quinta-feira, dia 24. Às 8h, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) divulgaria os dados da Sondagem do Comércio de maio e o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) Capitais Q3, referente à terceira quadrissemana de maio, para as cidades São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife.



A página principal da FGV voltou a funcionar pouco depois das 8h. Procurada, a assessoria de imprensa do Ibre/FGV não respondeu aos contatos feitos pela reportagem.



(Vinicius Neder)