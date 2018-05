Abear avisa que greve vai afetar voos por falta de combustível

São Paulo, 23 - Em comunicado, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) demonstra preocupação com os impactos da greve dos caminhoneiros para a aviação comercial. "Haverá impactos para as operações aéreas nas próximas horas em decorrência da falta de abastecimento de combustível em alguns aeroportos brasileiros. Ainda não é possível contabilizar o número de voos ou rotas impactadas", diz a associação.



O alerta da Abear serve também para antecipar aos passageiros possíveis atrasos e cancelamentos. Para embarques a partir da noite de hoje, a entidade recomenda a consulta do status de voo junto às empresas antes mesmo do deslocamento ao aeroporto.



(Renato Carvalho)