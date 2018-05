Latam corrige: empresa deixa de cobrar remarcação de passagem

São Paulo, 23 - A Latam corrigiu informação divulgada anteriormente. A empresa deixará de cobrar a taxa de remarcação das passagens, e não como divulgado anteriormente, para minimizar os impactos da greve de caminhoneiros a seus passageiros. A companhia anunciou que deixará de cobrar a taxa de remarcação das passagens para nova data à escolha do cliente, em voos domésticos com partidas, chegadas ou conexões programadas para os aeroportos de Aracaju, Brasília e Recife nesta quarta-feira, 23, e amanhã, 24 de maio, até que a situação se normalize.



Em nota, a aérea afirma ainda que avalia "com atenção" os possíveis impactos, nos aeroportos e em sua operação aérea, das restrições de abastecimento de combustível provocadas pela greve.



(Letícia Fucuchima)