China apoia aumento das exportações dos EUA e vê economias como complementares

Pequim, 23 - O Ministério do Comércio da China declarou nesta quarta-feira seu apoio a que companhias dos Estados Unidos elevem suas exportações para o país asiático, acrescentando que as duas economias são em grande medida complementares e possuem grande potencial.



A China deve implementar todos os itens previstos no comunicado conjunto, inclusive com encomendas de produtos agrícolas americanos e do setor energético, afirmou o Ministério do Comércio na nota.



Pequim também informou que o secretário do Comércio americano, Wilbur Ross, em breve fará uma visita à China. Fonte: Dow Jones Newswires.